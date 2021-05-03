 

В Госдепе США допускают захват власти в Афганистане талибами

03.05.2021, 14:50, Новости дня
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Об этом он сказал в интервью каналу CBS, опубликованном 2 мая. 

“Существует много сценариев, и мы должны быть готовы к ним. Мы смотрим на это трезво. Мы находимся в Афганистане уже 20 лет, и мы иногда забываем, зачем мы вообще туда пришли, – отметил Блинкен. 

Он добавил, что США ввели свои войска в Афганистан, чтобы “разобраться” с подозреваемыми в терактах 11 сентября 2001 года, и “справились” с этим. 

“То, что наши войска возвращаются домой, не означает, что мы уходим. Это не так. Наше посольство остается, поддержка, которую мы оказываем Афганистану, когда речь идет об экономической поддержке, развитии, гуманитарной помощи, – все это остается”, – подчеркнул Блинкен. 

Контекст:Представители США и радикального движения “Талибан” 29 февраля 2020 года подписали мирное соглашение, которое предусматривает вывод иностранных войск из Афганистана в течение 18 месяцев после его подписания. 1 мая 2021 года – это крайний срок, установленный документом.
По информации Пентагона, в январе 2021 года в Афганистане находилось 2,5 тыс. американских военнослужащих. В 2001-м их было 98 тыс.
Президент США Джо Байден 14 апреля сообщил о выводе войск из Афганистана. По его словам, после убийства в 2011 году главаря террористической организации “Аль-Каида” Усамы бен Ладена военное присутствие США в Афганистане “становится все более неясным”. 
25 апреля военные США начали покидать базы в Афганистане. По данным Reuters, американские войска планируют вывести до 11 сентября.
Вашингтон ввел войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Это решение поддержали близкие союзники США. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры “Аль-Каиды” и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения “Талибан”. Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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