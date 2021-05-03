Умные часы Apple Watch Series 7 получат поддержку мониторинга уровня сахара в крови

Новая модель умных часов Apple Watch Series 7 поможет владельцам постоянно контролировать уровень сахара в крови. Об этом сообщает разработчик, представивший устройство с дополнительными функциями.

Apple Watch за последние годы стали одними из самых популярных умных часов на мировом рынке. Не удивительно, что производитель дополняет их возможности, пытаясь поддерживать конкурентоспособность на высоком уровне.

Как стало известно, глюкометр появится в наручном устройстве уже в 2022 году. О дате выпуска будет сообщено дополнительно. Однако специалисты намекают, что это будет далеко не единственное нововведение в наручном гаджете. Добавят еще и другие функции, говорят эксперты.