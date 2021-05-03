Представители Facebook рассказали, почему нужно раскрывать личные данные

Не только администрация соцсети Facebook, но и Instagram стали рассылать пользователям сообщения с просьбой открыть доступ к их личным данным. При этом представители компаний попытались пояснить, зачем это необходимо.

В первую очередь, сообщения получили владельцы «Айфонов», на которые уже установлено обновление операционной системы iOS 14.5, сообщают источники. В частности, Facebook после обработки персональной информации обещает предоставлять только ту рекламу, которая может заинтересовать те или иные категории людей.

Кстати, именно благодаря рекламе многие приложения можно скачивать и использовать бесплатно, напоминают разработчики. Ведь коммерческая составляющая всегда есть у любой ИТ-компании. Никто благотворительностью на рынке не занимается.