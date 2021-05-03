 

Представители Facebook рассказали, почему нужно раскрывать личные данные

03.05.2021, 14:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Не только администрация соцсети Facebook, но и Instagram стали рассылать пользователям сообщения с просьбой открыть доступ к их личным данным. При этом представители компаний попытались пояснить, зачем это необходимо.

В первую очередь, сообщения получили владельцы «Айфонов», на которые уже установлено обновление операционной системы iOS 14.5, сообщают источники. В частности, Facebook после обработки персональной информации обещает предоставлять только ту рекламу, которая может заинтересовать те или иные категории людей.

Кстати, именно благодаря рекламе многие приложения можно скачивать и использовать бесплатно, напоминают разработчики. Ведь коммерческая составляющая всегда есть у любой ИТ-компании. Никто благотворительностью на рынке не занимается.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

07.12 / Женщины на лошадях устроили драку с охранниками Заксобрания в Санкт-Петербурге

25.03 / Курс доллара снизился на открытии торгов Московской биржи

15.04 / Новые санкции США не поспособствуют встрече Путина и Байдена – Кремль

16.11 / Сын Джигарханяна заявил об «ужасном совпадении» в смерти актера

16.12 / “Власть вместо того, чтобы пересмотреть тарифы, планирует наказывать должников”. Шахов предложил пересмотреть стоимость коммунальных услуг

21.07 / Зеленский: В ближайшее время ожидаем дату встречи в нормандском формате

23.09 / Трамп предложил Байдену пройти тест на наркотики перед дебатами

18.01 / Блогер опроверг избиение сторонницы Навального во Внуково

28.10 / Орбан поздравил Партию венгров Украины с успехом на выборах в Закарпатье

11.01 / В Великобритании появилась новая модификация Toyota GR Supra

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика