Полякова рассекретила возраст матери

Реагируя на вопрос ведущей, что после смерти мужа мать могла и не встретить другого мужчину, так как ей уже “не 30”, Полякова привела в пример личную жизнь Лопес.

“Но маме и не 92. Сейчас жизнь изменилась. Дженнифер Лопес разорвала отношения с [американским бейсболистом Алексом] Родригесом и снова девка на выданье. А моя мама не очень сильно старше – всего на семь лет”, – резюмировала певица.

ВИДЕОВидео: Світське життя / YouTube

Контекст:В январе 2020 года в авторской программе основателя издания “ГОРДОН” Дмитрия Гордона, опубликованной на YouTube-канале “В гостях у Гордона”, Полякова рассказала, что ее мать живет в Москве вместе со своим “бойфрендом”, который работает дипломатом.

Из-за пандемии коронавируса артистка не виделась с матерью около года.

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