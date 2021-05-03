В КГГА предупредили киевлян о порывах ветра и напомнили о правилах безопасности
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Синоптики объявили I уровень опасности – “желтый”.
В связи с этим в КГГА напомнили гражданам о правилах безопасности во время сильного ветра:
все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
если вы оказались на улице, то держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
в случае сильного ветра укрыться в ближайшем здании или естественном укрытии;
избегать нахождения вблизи больших деревьев, особенно тополей, не парковать рядом с ними автотранспорт.
При падении деревьев или веток, а также травмировании людей необходимо немедленно проинформировать о случившемся экстренные службы по телефонам 101 или 103.
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