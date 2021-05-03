 

Кыргызстан и Таджикистан отвели военных от границы

03.05.2021, 13:56, Новости дня
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Пограничники патрулируют всю кыргызско-таджикскую государственную границу. Стороны завершили вывод дополнительных сил и техники от линии государственной границы на свои территории.

Совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана продолжает инспектирование территорий, на которых размещены дополнительные силы и средства.

Пограничные подразделения Кыргызской Республики находятся в состоянии боевой готовности.

Контекст:Вечером 28 апреля близ села Кок-Таш Баткенской области в Кыргызстане на границе с Таджикистаном произошел инцидент между жителями приграничных сел. Стороны закидывали друг друга камнями. 29 апреля ситуация обострилась и переросла в перестрелку военных двух стран. Сообщалось, что причиной конфликта стала установка таджикской стороной камеры видеонаблюдения на электрическом столбе возле пункта по распределению воды.
Стороны возложили ответственность за конфликт друг на друга.
Вечером 29 апреля стороны договорились о полном прекращении огня и отводе вооруженных сил на места прежней дислокации.
30 апреля в Лейлекском районе на границе Кыргызстана и Таджикистана перестрелка возобновилась. Огонь вели около часа. Сторонам все же удалось договориться об отводе военной техники на исходные позиции.
По данным 24.kg, за время конфликта не менее 179 кыргызстанцев обратились за медицинской помощью, 34 человека погибли, в том числе ребенок. Из зоны конфликта эвакуировано более 33 тыс. человек. Таджикская сторона неофициально сообщала о более 150 раненых и около 10 погибших.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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