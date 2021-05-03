 

Постпред РФ вызван в ЕС

03.05.2021, 13:37, Новости дня
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Евросоюз пригласил постоянного представителя РФ при ЕС Владимира Чижова для встречи с генсеком Европейской службы внешних действий в связи с введением Москвой контрсанкций в отношении европейских чиновников, сообщил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.

«Да, российский постпред был вызван, после полудня он будет принят главой внешнеполитической службы. Мы передадим ему наше решительное осуждение и протест в связи с этим решением», – сказал он, передает РИА «Новости».

Стано добавил, что главы МИД ЕС рассмотрят общий ответ на введение санкций Россией против европейских представителей на совещании в Брюсселе 10 мая. Пока, по его словам, никаких решений по данной ситуации не принято, консультации между странами ЕС продолжаются.

Кроме того, он сообщил, что ЕС вынесет вопрос о санкциях РФ против европейских чиновников на встречу глав МИД стран «большой семерки» в Лондоне, передает ТАСС.

В пятницу Россия объявила о введении ответных санкций против Евросоюза. Москва ввела ограничения на въезд в страну восьмерых граждан ЕС, в том числе главы Европарламента Давида Сассоли и шведского химика Осы Скотт, заявившей, что блогер Алексей Навальный был отравлен «Новичком». Главе представительства ЕС в РФ Маркусу Эдереру вручили ноту об ответных шагах в связи с санкциями. Европарламент назвал российские санкции «атакой на европейскую демократию». 



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