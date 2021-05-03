Остапчук рассказал о гонораре за проведение шоу “Маска”

Остапчук подчеркнул, что по контракту не имеет права разглашать точный размер гонорара. На уточняющий вопрос блогера, превышает ли эта сумма 190 тыс. грн, которые он получил за проведение “Евровидение 2017”, ведущий ответил утвердительно.

“Дай, бог, памяти. Тогда это было $8 тыс., кажется. Ну… это больше, чем $8 тыс.” – завил Остапчук, не назвав точную сумму.

ВИДЕОВидео: RUSSELL BLOG / YouTube

Контекст:Шоу “Маска” является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера шоу состоялась 16 января. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич.

Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. В 2017 году вместе с коллегой Тимуром Мирошниченко и бывшим ведущим, а сейчас главой Черкасской ОГА Александром Скичко провел “Евровидение 2017” в Киеве.

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