 

Остапчук рассказал о гонораре за проведение шоу “Маска”

03.05.2021, 13:05, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Остапчук подчеркнул, что по контракту не имеет права разглашать точный размер гонорара. На уточняющий вопрос блогера, превышает ли эта сумма 190 тыс. грн, которые он получил за проведение “Евровидение 2017”, ведущий ответил утвердительно.

“Дай, бог, памяти. Тогда это было $8 тыс., кажется. Ну… это больше, чем $8 тыс.” – завил Остапчук, не назвав точную сумму.

ВИДЕОВидео: RUSSELL BLOG / YouTube
Контекст:Шоу “Маска” является адаптацией американского формата The Masked Singer. Премьера шоу состоялась 16 января. 10 апреля было объявлено имя победительницы проекта – ею стала украинская певица Злата Огневич. 
Остапчук – украинский актер, телеведущий, радиоведущий и стендап-комик. В 2017 году вместе с коллегой Тимуром Мирошниченко и бывшим ведущим, а сейчас главой Черкасской ОГА Александром Скичко провел “Евровидение 2017” в Киеве.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

27.02 / СНБО ввел новые санкции, Байден констатировал, что Крым – это Украина. Главное за день

26.02 / В Москве раскрыли подробности о назальной вакцине «Спутник V»

19.02 / “Шахтер” стартовал в плей-офф Лиги Европы с выездной победы

07.01 / Разработчики вакцины Moderna заявили, что ее защита от COVID-19 может длиться несколько лет

30.04 / Офис президента осудил акцию к годовщине создания дивизии СС “Галичина” в Киеве

04.03 / Глава Кемерово сломал пять ребер

11.10 / Трамп сообщил о выработанном иммунитете к коронавирусу

17.02 / Тихановская вошла в список 100 «лидеров будущего» по версии Time

27.03 / Эксперт рассказала о сильных сторонах врио главы Пензенской области

16.01 / МВД Беларуси назвало фейком записи о лагере для протестующих

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика