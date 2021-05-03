Россия имеет секретный список чиновников ЕС, которым запрещен въезд – евродепутат

Издание отмечает, что Россия обычно держит этот список в секрете и европейские чиновники узнают о запрете, лишь когда приезжают в РФ, а их разворачивают обратно.

Контекст:30 апреля Россия запретила въезд в страну восьми гражданам стран Европейского союза. В санкционный список попали: глава Европейского парламента Давид-Мария Сассоли, руководитель прокуратуры Берлина (ФРГ) Йорг Раупах, глава Нацсовета Латвии по электронным СМИ Иварс Аболиньш и другие.

Запрет стал реакцией на санкции, введенные против России 2-го и 22 марта. 2 марта ЕС ввел санкции против России из-за ареста российского оппозиционера Алексея Навального. В частности, под ограничения ЕС попали генеральный прокурор России Игорь Краснов, глава Следственного комитета Александр Бастрыкин, глава Федеральной службы исполнения наказаний Александр Калашников и командующий Нацгвардией РФ Виктор Золотов. Попавшим под санкции российским чиновникам запрещен въезд в ЕС, а их активы на территории Евросоюза заморожены.

22 марта ЕС ввел санкции в отношении 11 лиц и четырех организаций из разных стран за нарушения прав человека и злоупотребление ими. Под европейские ограничения за преследование ЛГБТ и политических оппонентов попали два россиянина. Среди них – командир спецотряда “Терек”, заместитель председателя правительства Чечни Абузайд Висмурадов, которого ЕС называет “неофициальным телохранителем” главы кавказской республики Рамзана Кадырова. Также под санкции попал начальник управления МВД Чечни в городе Аргуне Аюб Катаев.

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