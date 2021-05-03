 

В Украине стало больше граждан, которые считают низким уровень угрозы заболевания COVID-19 – опрос

03.05.2021, 13:05, Новости дня
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В марте такое мнение выражали 30,6% респондентов.

В апреле 35,1% украинцев заявили, что считают уровень угрозы заражения средним, в марте такой позиции придерживались 38,9% опрошенных.

По сравнению с мартом (16,2%) в апреле уменьшилось количество граждан, которые видят серьезную угрозу в инфицировании коронавирусом – 14,8%.

Опрос проводился 13–15 апреля среди граждан старше 18 лет во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма. Всего опрошен 2001 респондент методом телефонных интервью с использованием компьютера. Статистическая погрешность выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,1) не превышает 2,4%.

Контекст:По состоянию на 3 мая в Украине подтвердили почти 2,1 млн случаев коронавирусной инфекции, 2758 из которых – за последние сутки. С начала эпидемии в стране скончалось 44,75 тыс. пациентов с COVID-19, выздоровело почти 1,7 млн человек.
Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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