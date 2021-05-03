Названы возможные сроки ослабления ограничений на въезд в ЕС

Рекомендации Еврокомиссии по ослаблению ограничений на въезд из третьих стран следует согласовать до конца мая, чтобы они могли вступить в силу уже с июня, сообщил источник в ЕС, подчеркнув, что дата начала действия рекомендаций еще не известна, ее определит Совет ЕС.

«Даты вступления в силу рекомендаций пока нет, это предстоит решить Совету ЕС. Разумно, чтобы документ был согласован до конца месяца и мог вступит в силу уже к началу июня», – сказал он, передает РИА «Новости».

Источник отметил, что к этому же времени в ЕС предполагается ввести в действие и коронавирусные сертификаты.

Ранее в понедельник Еврокомиссия (ЕК) впервые с начала пандемии рекомендовала странам Евросоюза разрешить въезд туристам, вакцинированным препаратами, сертифицированными Европейским агентством лекарственных средств или Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

На прошлой неделе Европаламент заявил, что сертификаты о вакцинации от коронавируса должны быть введены в Евросоюзе на срок максимум в 12 месяцев. Тем временем Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сочла поспешным введение паспортов вакцинации от коронавируса для международных поездок, поскольку применение вакцин еще недостаточно исследовано.