 

Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию

03.05.2021, 13:00, Новости дня
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Президент Владимир Путин до 1 июня ожидает доклад от правительства об обеспечении финансирования реализации мероприятий, предусмотренных его посланием Федеральному собранию.

«Правительству РФ обеспечить финансирование расходов на реализацию мероприятий, предусмотренных настоящим перечнем поручений. Доклад – до 1 июня 2021 года, далее – один раз в квартал», – говорится в одном из пунктов списка перечня поручений на сайте Кремля. Путин также рекомендовал Общероссийскому народному фронту обеспечить мониторинг реализации поручений по итогам послания. Доклад по этой теме глава государства ожидает до 1 августа этого года, далее – раз в квартал.

Всего перечень состоит из 18 пунктов, в основном поручения адресованы правительству и другим органам власти, есть также рекомендации регионам.

В частности, Путин поручил кабинету министров «обеспечить поэтапный переход … до конца 2023 года к предоставлению 24 часа в сутки семь дней в неделю абсолютного большинства государственных и муниципальных услуг без необходимости личного присутствия граждан, в том числе в многофункциональных центрах предоставления государственных и муниципальных услуг».

Кроме того, Путин ждет к 1 июля доклад о долгосрочных рыночных механизмах для предсказуемости цен. «Правительству РФ обеспечить … применение долгосрочных рыночных механизмов, гарантирующих предсказуемость цен на товары, насыщение внутреннего рынка качественной продукцией, а также стимулирующих инвестиционную активность организаций, в том числе за счет снижения рисков ведения бизнеса», – говорится в поручении.

Также Путин поручил кабинету министров в 2021-2024 годах направить из федерального бюджета не менее 24 млрд рублей на «строительство, реконструкцию и капитальный ремонт сельских домов культуры, модернизацию библиотек, включая создание модельных библиотек, реконструкцию, капитальный ремонт и оснащение детских театров и муниципальных музеев, предусмотрев при этом максимальный охват указанных организаций культуры».

Одновременно президент Путин поручил правительству до 15 мая продлить программу туристского кешбэка всем гражданам до конца 2021 года. Отмечается, что при этом в период летних каникул нужно предусмотреть возмещение гражданам, купившим путевки в санатории, 50% стоимости оплаченного туристского продукта для детей, а также «возмещение части стоимости оплаченного туристского продукта финалистам и победителям олимпиад, конкурсов… волонтерских… и творческих инициатив, в том числе проводимых автономной некоммерческой организацией «Россия – страна возможностей».

Вместе с тем Путин поручил до 31 декабря доложить о мерах по созданию российских технологий производства вакцин, лекарств нового поколения против, а также доложить о разработке мер предупреждения распространения инфекций, в том числе разработке за четыре дня тестов по новым заболеваниям.



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