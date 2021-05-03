 

Институт мировой политики обнародовал рейтинг посольств

03.05.2021, 11:18, Новости дня
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Рейтинг составлен на основе информации, которую размещают диппредставительства на своих официальных сайтах. 

В релизе говорится, что Институт мировой политики составил шкалу оценивания, в которой учитывали визиты руководителей государств, руководства их парламентов и правительств, экономические и политические контакты, диалог с диаспорой.

Какой максимальный бал в этой шкале, не уточняется. В рейтинге самые высокие показатели имеют: среди иностранных дипмиссий в Украине – посольство Польши в Киеве (36),

Скриншот: glavcom.ua

среди украинских диппредставительств – посольство Украины в Германии (43). 

Скриншот: glavcom.ua
Контекст:Аналогичный рейтинг Институт мировой политики публиковал в марте 2020 года. Тогда лидером среди иностранных дипмиссий в Украине было посольство Литвы, среди украинских посольств – представительство в Польше.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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