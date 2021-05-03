Институт мировой политики обнародовал рейтинг посольств
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Рейтинг составлен на основе информации, которую размещают диппредставительства на своих официальных сайтах.
В релизе говорится, что Институт мировой политики составил шкалу оценивания, в которой учитывали визиты руководителей государств, руководства их парламентов и правительств, экономические и политические контакты, диалог с диаспорой.
Какой максимальный бал в этой шкале, не уточняется. В рейтинге самые высокие показатели имеют: среди иностранных дипмиссий в Украине – посольство Польши в Киеве (36),
Скриншот: glavcom.ua
среди украинских диппредставительств – посольство Украины в Германии (43).
Скриншот: glavcom.ua
Контекст:Аналогичный рейтинг Институт мировой политики публиковал в марте 2020 года. Тогда лидером среди иностранных дипмиссий в Украине было посольство Литвы, среди украинских посольств – представительство в Польше.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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