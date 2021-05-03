 

Россия стабильно пытается выйти из “Минска” – Кулеба

03.05.2021, 10:24, Новости дня
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Об этом в интервью “Радіо Свобода” заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. 

“Из “Минска” стабильно пытается выйти исключительно Российская Федерация, которая не выполняет пункт первый Минских договоренностей – прекратить огонь. […] Когда наш президент ставит вопрос о формализации процесса урегулирования, то на самом деле здесь же сигнал очень простой. Мы считаем, что и нормандский формат может дать результат, но если ситуация заходит в тупик, то мы должны искать альтернативу. И когда президент так ставит вопрос, то это не для того, чтобы разрушить нормандский формат или минский процесс, а для того, чтобы мотивировать всех нынешних участников этих форматов к активной работе. И именно это нужно интерпретировать”, – подчеркнул он.

Контекст:В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.
Переговоры об урегулировании конфликта ведутся в рамках ТКГ (Украина – ОБСЕ – Россия) и “Нормандской четверки” (Украина – Германия – Франция – Россия). Минск стал местом встреч ТКГ в 2014 году. Сейчас из-за пандемии коронавируса заседания ТКГ проходят в формате видеосвязи.
Переговоры в рамках политической подгруппы трехсторонней контактной группы пробуксовывают с августа 2020 года, заявила специальный представитель главы ОБСЕ в Украине Хайди Грау во время заседания Совета Безопасности ООН 11 февраля. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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