Ляшко показал 11-месячного сына

На фото Ляшко запечатлен на корточках возле сына, сидящего в стульчике для кормления – отец и сын держат в руках крашенки, а на столе перед ребенком стоит паска.

“Первая Пасха Александра Олеговича”, – подписал снимок политик.

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Публикация от Олег Ляшко (@liashko)

Контекст:О рождении сына Ляшко сообщил 17 мая 2020 года, на следующий день после его появления на свет.

Мать ребенка – супруга политика Росита Саранен. Пара зарегистрировала брак 2 июня 2018 года после 20 лет совместной жизни. Супруги также воспитывают дочь Владиславу (2002).

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