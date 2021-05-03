За сутки в Украине сделали только 177 прививок от коронавируса

Больше всего прививок сделали на Пасху в Николаевской области – 95. Вакцинацию проводили также в Луганской (65) и Киевской (17) областях.

Большинство прививок делали препаратами от AstraZeneca – 130.

Сутками ранее в Украине ввели 2661 дозу вакцин.

С начала вакцинации против коронавируса в стране сделали 755 101 прививку.

Обе дозы получили 290 украинцев, 245 из них – жители Полтавской области.

Контекст:В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca.

13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac.

18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech.

С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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