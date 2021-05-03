 

За сутки в Украине сделали только 177 прививок от коронавируса

03.05.2021, 10:24, Новости дня
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Больше всего прививок сделали на Пасху в Николаевской области – 95. Вакцинацию проводили также в Луганской (65) и Киевской (17) областях.

Большинство прививок делали препаратами от AstraZeneca – 130.

Сутками ранее в Украине ввели 2661 дозу вакцин.

С начала вакцинации против коронавируса в стране сделали 755 101 прививку.

Обе дозы получили 290 украинцев, 245 из них – жители Полтавской области.

Контекст:В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса от Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).
С 24 февраля украинцев вакцинируют произведенным в Индии препаратом Covishield от Oxford/AstraZeneca.
13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac.
18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной от Pfizer/BioNTech.
С 27 апреля делают прививки изготовленной в Южной Корее вакциной AstraZeneca-SKBio.
Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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