Мурашко заявил, что ситуация с COVID в РФ остается напряженной

Ситуация с коронавирусом в РФ остается напряженной, под наблюдением находятся более 300 тыс. больных с COVID-19, сообщил глава Минздрава Михаил Мурашко.

«Ситуация с коронавирусом остается напряженной, под наблюдением находится более 300 тысяч больных с коронавирусом. Майские праздники были продлены как нерабочий период для того, чтобы разорвать цепь передачи (заболевания – прим. ВЗГЛЯД)», – сказал Мурашко в эфире телеканала «Россия 1», передает РИА «Новости».

Он уточнил, что минимальная цифра для формирования популяционного иммунитета, который даст общую защиту от вируса – 69,8 млн россиян.

Глава Минздрава также сообщил, что до 25% людей, перенесших коронавирус, имеют те или иные осложнения и требуют наблюдения. Мурашко отметил, что до 10% перенесших коронавирусную инфекцию нуждаются в госпитализации и лечение уже неинфекционных заболеваний.

За минувшие сутки в РФ выявили 8 тыс. 697 с новых случаев коронавируса, всего в стране зарегистрировано более 4,7 млн случаев заболевания.