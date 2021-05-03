 

Бюджетный китайский аналог «Гелендвагена» вышел в Китае

03.05.2021, 9:46, Новости дня
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Китайская компания Beijing Auto продемонстрировала обновленный внедорожник BAIC BJ80.

Данный автомобиль является перелицованной модификацией легендарного немецкого внедорожника Gelandewagen. В свою очередь, новинка оказалась достаточно привлекательной по внешнему виду, что отражается в головной оптике, решетке радиатора, а также крупных 20-дюймовых колесных дисках. Также указано, что новый внедорожник получил дополнительные выдвижные подножки для удобства размещения в салоне, а также многочисленные системы безопасности.

Вместе с тем под капотом новой модели BAIC BJ80 установили 2,3-литровый бензиновый двигатель с мощностью 250 л.с. Покупателям будут доступны в продаже комплектации с автоматической или механической трансмиссией.



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