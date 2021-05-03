 

НАТО обсудит увеличение военных возможностей РФ в Арктике

03.05.2021, 9:40, Новости дня
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Страны Североатлантического альянса на июньском саммите обсудят наращивание Россией военных возможностей в Арктике, сообщила официальный представитель НАТО Оана Лунгеску в интервью медиагруппе Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND).

Как утверждает Лунгеску, РФ сейчас расширяет свой военный потенциал в Арктике сильнее, чем когда-либо со времен холодной войны. «Ранее действовавшие советские военные базы вновь открываются, и строятся новые», – сообщила она, передает РИА «Новости».

Россия значительно модернизировала свой северный флот, в том числе все подводные лодки, сказала она. Кроме того, отмечает Лунгеску, Москва внедряет новые системы вооружения, среди них подводный беспилотник «Посейдон», который может быть оснащен ядерными боеприпасами, новые радиолокационные установки и новый ледокольный флот.

Саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе. По словам генерального секретаря альянса, планируется обсудить текущие вопросы деятельности НАТО, а также повестку альянса до 2030 года, в том числе «агрессивные действия России, угрозу терроризма, кибератаки, новые и вредоносные технологии, влияние климатических изменений на безопасность, а также рост Китая».

Ранее официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя опасения США по поводу увеличения активности РФ в Арктике, заявила, что Москва обеспокоена использованием Арктики в целях сдерживания РФ и стремлением Североатлантического альянса к милитаризации региона.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отмечал, что присутствие в Арктике – необходимый элемент военного строительства России, США не отказываются от присутствия в Арктике, и РФ не должна игнорировать этот важный регион.



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