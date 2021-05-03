 

Потенциал для подрыва мирового порядка есть только у одной страны – Блинкен

03.05.2021, 9:34, Новости дня
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“Это единственная страна в мире, у которой есть военный, экономический, дипломатический потенциал, чтобы подорвать или бросить вызов основанному на правилах порядку, о котором мы так сильно заботимся и полны решимости защищать”, – сказал американский дипломат.

Он подчеркнул, что у США нет цели сдерживать Китай, отметив, что защищать порядок следует от “любого, кто бросит вызов”.

“Мы стали свидетелями за последние несколько лет того, что Китай действует более репрессивно дома и более агрессивно за рубежом. Это факт. […] Думаю, что со временем Китай поверит, что он может быть, должен быть и будет доминирующей страной в мире”, – считает Блинкен.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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