 

“Мы с Юрой ждем пополнения”. Осадчая лично рассказала о беременности

03.05.2021, 9:34, Новости дня
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На вопрос Поляковой, можно ли поздравить Осадчую с беременностью, телеведущая ответила утвердительно.

“Да. Мы с Юрой ждем пополнения”, – сказала она.

На замечание Поляковой, что Осадчая будет многодетной мамой, та ответила: “Еще не мама героиня, но многодетная”.

Контекст:18 апреля в эфире шоу “Голос країни” на “1+1” Катя Осадчая появилась в желтом платье с оборками на животе, чем спровоцировала слухи о беременности.
У Осадчей двое детей: 18-летний Илья и четырехлетний Иван.
Отец Ильи – бизнесмен Олег Полищук. Иван – сын телеведущей от нынешнего супруга и коллеги Юрия Горбунова. Он родился в 2017 году. Осадчая и Горбунов поженились незадолго до рождения сына.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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