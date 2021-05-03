 

В вышиванке и с портретом Шевченко. Фриланд на украинском поздравила с Пасхой

03.05.2021, 9:34, Новости дня
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“Всем, кто празднует сегодня, моя семья и я желаем счастливой Пасхи! – написала она традиционно на английском и французском, завершив поздравление фразой на украинском – “Христос воскрес!”. 

Фриланд опубликовала фото, на котором она с детьми сидит за столом. Семья одета в вышиванки, а на столе – рушник, на котором вышит портрет украинского поэта, философа и общественного деятеля Тараса Шевченко, и цитата из его “Заповіту”. 

https://www.facebook.com/freelandchrystia/posts/3908829175837960

В комментариях на поздравления ответила посол Украины в США Оксана Маркарова. 

Контекст:2 мая Пасху отмечали христиане восточного обряда.
Фриланд – канадская журналистка и политик украинского происхождения. До политической карьеры она работала во влиятельных СМИ, в том числе в Financial Times и Reuters. В 2013 году ушла из журналистики.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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