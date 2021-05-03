 

На Пасху боевики на Донбассе один раз нарушили перемирие – штаб ООС

03.05.2021, 7:46, Новости дня
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“2 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. В частности, недалеко от населенного пункта Катериновка российские оккупанты открывали огонь из крупнокалиберных пулеметов”, – говорится в сообщении.

О потерях среди украинских военнослужащих информации нет.

В понедельник, 3 мая по состоянию на 7.00 боевики нарушили перемирие один раз, отметили в пресс-центре.

“Вблизи населенного пункта Пески враг открывал огонь из стрелкового оружия. Потерь среди военных Вооруженных сил Украины нет. Украинские военнослужащие и в дальнейшем контролируют ситуацию в районе проведения операции Объединенных сил и соблюдают режим прекращения огня”, – подчеркнули в штабе ООС.

https://www.facebook.com/pressjfo.news/videos/207144547652526/

Контекст:Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.
22 июля 2020 года трехсторонняя контактная группа согласовала режим полного и всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе с полуночи 27 июля. Украинская сторона регулярно заявляет о случаях нарушения боевиками режима прекращения огня.
В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз.
В течение 2021 года уже погибло более 30 украинских военных.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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