 

Судно, которое потерпело крушение возле Сан-Диего, использовалось для переправки нелегалов – погранслужба США

03.05.2021, 7:46, Новости дня
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“Три человека не выжили, 27 человек были доставлены в местные больницы”, – говорится в сообщении.

По данным SDFD, возле побережья США разбилась лодка длиной 40 футов (12 метров), на борту которой находились около 30 пассажиров.

https://www.facebook.com/SDFDofficial/videos/915721609210278/

Ранее сообщалось о двух погибших в результате кораблекрушения и 23-х госпитализированных.

На фотографиях, которые опубликовало ведомство в Twitter, зафиксированы плавающие в воде возле берега деревянные части лодки. Пожарная служба объяснила, что лодка разбилась о камни во время прибоя.

Photos taken at the scene of the boat incident today. 40’ cabin cruiser broke up along the rocks inside the surf line. The @SDLifeguards cliff rescue veh was used to extricate one patient up to street level. pic.twitter.com/lQ54UdBWBG

— SDFD (@SDFD) May 2, 2021

Спасатели рассказали, что в момент инцидента в океане были “достаточно суровые условия”: волны до двух метров и низкая температура воды, из-за чего “переохлаждение наступает довольно быстро”, сообщает CNN.

Представитель службы таможенного и пограничного контроля США Джефф Стивенсон отметил, что все указывает на то, что лодку использовали “для незаконного ввоза мигрантов в Соединенные Штаты”.

Контекст:Сан-Диего находится в 10 километрах от границы США с Мексикой.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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