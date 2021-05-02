В Турции задержали боевика, который был “правой рукой” главы ИГИЛ аль-Багдади

Басима задержали в районе Аташехир турецкого города Стамбул. В городе он проживал по поддельному паспорту.

Операцию по задержанию Басима проводили полицейские и сотрудники национальной разведывательной организации Турции.

NTV в своем Twitter также опубликовал снимки задержанного террориста.

Ba * dadi’nin sa * kolu * stanbul’da yakaland * https://t.co/mKPdAxF576 pic.twitter.com/R3Eu7fhh8W

— NTV (@ntv) May 2, 2021

По данным Al Jazeera, этот боевик помогал аль-Багдади скрываться в сирийской провинции Идлиб в 2019 году. Его также подозревают в организации обучения боевиков ИГИЛ в Сирии и Ираке.

Контекст:Лидер ИГИЛ аль-Багдади погиб в Сирии 26 октября 2019 года во время операции американских военных. Тогдашний президент Дональд Трамп заявил, что аль-Багдади “умер как собака”. По его словам, глава ИГИЛ “трусливо убегал” и взорвал пояс смертника. Его останки захоронили в море.

Аль-Багдади был провозглашен лидером ИГИЛ 16 мая 2010 года после смерти его предшественника Абу Омара аль-Багдади. В СМИ не раз появлялась информация о его гибели, которая позже опровергалась.

31 октября террористы ИГИЛ подтвердили смерть аль-Багдади и заявили об избрании нового главаря – Абу Ибрахима аль-Хашеми аль-Кураши.

—