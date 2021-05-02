После поножовщины на вечеринке звезды «Пацанок» возбуждено дело

Полиция Москвы возбудила уголовное дело после конфликта, в котором женщина получила ножевое ранение и в котором, предположительно, участвовала звезда шоу «Пацанки» и телеведущая «Ревизорро» Ксения Милас, сообщил источник в правоохранительных органах.

«Накануне в одной из квартир на юго-западе Москвы в ходе возникшего конфликта женщина получила нетяжелое ножевое ранение. По предварительным данным, на причастность к этому проверяется ведущая Ксения Милас», – сказал ТАСС источник.

Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью (ст. 115 УК РФ). По словам источника, присутствовать при инциденте могла диджей Яна Бородина. Если участие Милас в инциденте будет доказано, ей может грозить до двух лет лишение свободы.

В воскресенье СМИ сообщили, что Милас разыскивают по подозрению в нанесении ножевых ранений девушки во время вечеринки в квартире диджея Яны Бородиной. Ведущую отстранили от работы на канале «Пятница», а съемки передачи с ее участием приостановили. По словам главы канала Николая Картозии, руководство приняло решение дождаться результатов следствия по делу.