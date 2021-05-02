Прокуратура США просит более сурового приговора для обвиняемого в убийстве афроамериканца Флойда

В судебных протоколах, поданных 30 апреля, прокуроры заявили, что Шовин должен быть приговорен к приговору, превышающему нормативный диапазон, так как он обращался с Флойдом с особой жестокостью во время ареста и причинил ему неоправданную боль, а также психологический стресс Флойду и прохожим.

Прокуроры отметили, что полицейский продолжал прижимать Флойда коленом к земле, даже когда тот кричал, что ему больно и когда он 27 раз воскликнул, что не может дышать.

Адвокат защиты Эрик Нельсон выступил против ужесточения приговора. По его словам, офицер имел законные основания применять силу к Флойду в связи с его сопротивлением полиции. Также, по его словам, нет доказательств, что Шовин обращался с Флойдом с особой жестокостью.

Как отмечает агентство, несмотря на то, что Шовин был признан виновным по трем пунктам обвинения, согласно законам Миннесоты он будет приговорен только по самому серьезному – непреднамеренному убийству второй степени – максимальный срок за которое составляет 40 лет.

При этом, согласно руководящим принципам Миннесоты, предполагаемый приговор за непреднамеренное убийство второй степени для человека без судимости, такого как Шовин, составляет 12,5 лет, подчеркивает Associated Press. Судьи могут приговорить кого-либо к сроку от 10 лет и восьми месяцев до 15 лет и при этом оставаться в пределах рекомендуемых норм. Чтобы назначить больший срок судье пришлось бы обнаружить наличие отягчающих обстоятельств. Но даже если такие обстоятельства найдутся, то, по мнению экспертов по правовым вопросам, Шовину вряд ли грозит более 30 лет.

Контекст:Флойд умер 25 мая 2020 года вскоре после жесткого задержания полицейскими, офицер Шовин его душил, удерживая ногу на шее. Патрульные подозревали Флойда в том, что он расплатился поддельной 20-долларовой купюрой.

Гибель афроамериканца привела к волне протестов против расовой нетерпимости во всем мире.

Шовина арестовали 29 мая. Судэкспертиза подтвердила, что смерть Флойда наступила в результате удушения.

Арестованным по делу Флойда экс-полицейским Александру Куэнгу, Томасу Лейну и Ту Тао суд назначил залог в размере $750 тыс. каждому. Лейн вышел на свободу 10 июня, Куэнг – 20 июня, Тао – 4 июля. Шовин вышел под заставу в $1 млн 7 октября.

21 апреля суд присяжных признал Шовина виновным по всем трем пунктам обвинения – в убийстве второй и третьей степени, а также непредумышленном убийстве второй степени. Наказание для экс-полицейского будет выбирать судья, решение ожидается в конце июня.

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