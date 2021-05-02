В Донецкой области автомобилист наехал на правоохранителя – полиция

“Сотрудники полиции Доброполья во время патрулирования увидели авто Daewoo Lanos, которое нарушало ПДД. Полицейские остановили транспортное средство и установили, что 39-летний водитель имел признаки алкогольного опьянения. Мужчине было предложено пройти медицинское освидетельствование в установленном законом порядке. Однако нарушитель сел в свой автомобиль и попытался двинуться с места происшествия, при этом зацепил полицейского, который получил телесные повреждения”, – говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что водителя задержали, а в его крови выявили 2,9 промилле алкоголя (допустимый показатель – до 0,2 промилле).

“Открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 345 (угроза или насилие в отношении работника правоохранительного органа) Уголовного кодекса Украины. […] В отношении водителя также составлен протокол по ст.130 Кодекса Украины об административных правонарушениях (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения)”, – отметили в полиции.

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