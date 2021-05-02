“Одесса была и будет украинской”. Нацкорпус провел в Одессе Марш защитников

“В этот день Одесса осталась Украиной. В этот день Одесса осталась ключом к нашей стране. И в этот день мы должны вспомнить в первую очередь наших павших и отдать им честь. Мы должны вспомнить ту победу, которую получили обычные мирные люди для всей Украины. Мы должны сказать простые слова северным соседям, которые мечтают вернуть Одессу: вас здесь не ждет ничего, кроме гробов. Одесса была украинской, является украинской и украинской останется”, – заявил во время митинга лидер “Национального корпуса” Андрей Билецкий.

ВИДЕОВидео: Національний Корпус / YouTube

Контекст:2 мая 2014 года в Одессе произошли массовые столкновения между патриотически настроенными гражданами и пророссийскими активистами. В результате конфликта и последующего пожара в Доме профсоюзов погибло 48 человек, более 200 получили ранения. События в Одессе активно использовались российской пропагандой для нагнетания антиукраинских настроений.

Правоохранители открыли около 10 уголовных производств.

В докладе мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине, обнародованном в 2019 году, говорится, что в эскалации насилия в Одессе виноваты как обе стороны конфликта, так и местные структуры Министерства внутренних дел Украины; расследование событий было выборочным и предвзятым.

В 2020 году президент Владимир Зеленский заявлял о необходимости беспристрастного расследования событий 2 мая 2014 года в Одессе.

Каждый год на 2 мая в Одессе проходят акции памяти погибших, которые проводят люди как пророссийских, так и проукраинских взглядов. Из-за этого правоохранители усиливают патрулирование.

—