Болельщики “Манчестер Юнайтед” прорвались на поле перед матчем с “Ливерпулем”

По данным журналистов, на поле оказались около 200 человек. Они протестовали против семьи американских бизнесменов Глейзеров, которая владеет клубом “Манчестер Юнайтед”.

Из-за протестующих матч “Манчестера Юнайтед” и “Ливерпуля”, который должен был начаться в 16.30 по местному времени (18.30 по Киеву) отложили.

Фото с места событий публиковал B/R Football и PakPassion Sport в Twitter.

Manchester United fans storm Old Trafford ahead of the match against Liverpool in protest of the club’s ownership * pic.twitter.com/kfTJJ3MgD6

— B/R Football (@brfootball) May 2, 2021

About 200 Manchester United fans broke on to the Old Trafford pitch to protest against the Glazer family’s ownership of the club.#ManchesterUnited #Glazers pic.twitter.com/6o5QIcEFLS

— PakPassion Sport (@PakPassionSport) May 2, 2021

TheSportBuka также опубликовало видео со стадиона. На записи видно, что фаны жгут файеры и забрасывают ими трибуны.

Absolutely wild scene at old Trafford as @ManUtd fans have broken into Old Trafford as they protest against their owners.

They are set to face Liverpool in less than 2 hours and fans are shooting flares into the stands.

_#manchesterunited #PremierLeague #SoccerParole pic.twitter.com/D7CGl6YvWT

— TheSportBuka (@SportBuka) May 2, 2021

Видео с места событий опубликовал и телеканал Sky News в Twitter.

BREAKING: Angry Manchester United fans are staging a protest against the club’s owners after getting inside their Old Trafford stadium.

Read more: https://t.co/UlMC47LNkj pic.twitter.com/dDtHI04cGa

— Sky News (@SkyNews) May 2, 2021

Протесты последовали после решения “Манчестера Юнайтед” присоединиться к Суперлиге. Как отмечает телеканал CNN, фанаты заявляли, что “испытывают отвращение, смущение и гнев из-за действий владельца [клуба] в отношении планирования, формирования и объявления Европейской Суперлиги”.

Также, по их мнению, владельцы клуба заинтересованы только в максимальном увеличении своей прибыли и не заботятся о взглядах болельщиков.

Контекст:В ночь на 19 апреля 12 футбольных европейских топ-клубов объявили о создании нового турнира – Суперлиги Европы. В состав клубов-основателей вошли шесть команд английской Премьер-лиги: “Арсенал”, “Челси”, “Ливерпуль”, “Манчестер Сити”, “Манчестер Юнайтед” и “Тоттенхем”, а также по три клуба из Италии и Испании: “Интер”, “Милан”, “Ювентус”, “Барселона”, “Реал” и “Атлетико”. Ожидалось, что к Суперлиге присоединятся еще три клуба.

В УЕФА новый турнир назвали “циничным проектом”, который основан на личных интересах нескольких клубов. Турнир также раскритиковал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. По его мнению, Суперлига нанесет большой ущерб футболу.

Президент УЕФА Александер Чеферин заявил, что футболисты, которые сыграют в турнире Суперлиги Европы, не смогут выступить в составах своих национальных команд на чемпионатах мира и Европы.

19 апреля член исполкома УЕФА, президент Датского футбольного союза Йеспер Меллер сообщил, что 23 апреля УЕФА на внеочередном заседании исполкома может исключить из Лиги чемпионов трех полуфиналистов турнира – “Челси”, “Манчестер Сити” и “Реал”.

Глава новосозданной Суперлиги Европы и президент ФК “Реал” (Мадрид) Флорентино Перес заявил о возможности провести свой чемпионат мира по футболу для членов Суперлиги.

Как заявила пресс-служба УЕФА 20 апреля, против создания футбольной Суперлиги единогласно выступили все 55 футбольных европейских ассоциаций, которые входят в Союз европейских футбольных ассоциаций.

20 апреля клубы, заявившие о создании нового турнира, начали из него выходить. На данный момент в Суперлиге остаются только “Ювентус”, “Реал” и “Барселона”.

