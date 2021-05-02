 

Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов с Пасхой

02.05.2021, 18:04, Новости дня
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по видеосвязи поздравил с Воскресением Христовым российских космонавтов Олега Новицкого и Петра Дуброва, которые находятся на Международной космической станции (МКС), сообщили в Московской патриархии.

«Я хотел бы сердечно приветствовать и Олега Викторовича (Новицкого), и Петра Валерьевича (Дуброва) – вас, дорогие братья – с великим праздником Пасхи! Христос Воскресе!», – сказал патриарх Кирилл, передает РИА «Новости». 

«Воистину Воскресе!», – ответили космонавты.

Патриарх благословил космонавтов и пожелал им удачи. Он отметил, что люди связывают с удачей определенную реальность: «могло получиться, а могло не получится, а получилось – это удача».

«Человек обязан делать все, что необходимо, чтобы выполнить какую-то задачу, которая перед ним стоит. А дальше – этот самый зазор, стечение обстоятельств, когда может получиться, а может нет. И мы просим Господа, чтобы он нам помог именно в этой зоне неопределенности, когда что-то может случиться помимо нашей воли, знаний. Мы просим Господа: «Помоги!», – заметил патриарх.

Он добавил, что «когда человеческие знания, опыт, подготовка сопровождаются помощью Божией, вот тогда у нас и получается удача». «Поэтому я от всего сердца желаю, чтобы помощь Божия пребывала с вами именно в эти моменты, когда может что-то абсолютно от вас не зависеть, и чтобы все получалось. И чтобы так было не только на орбите, но и в вашей семейной жизни, в общении с коллегами. Чтобы мир в сердце был и радость», – сказал патриарх.

В свою очередь космонавты поблагодарили патриарха Кирилла за поздравление и отметили, что им «очень приятно в этот святой праздник находится на орбите и выполнять свою работу».

«Для нас, как и для любого человека, очень важна духовная поддержка. Это дает силы работать вдалеке от родной Земли, своих близких и друзей. Спасибо за теплые слова и доброе отношение к космонавтам. От всего экипажа мы тоже поздравляем вас с этим светлым праздником», – сказал Новицкий.

Также патриарх Кирилл поздравил с праздником глав православных церквей. Поздравление было направлено предстоятелям поместных православных Церквей: патриарху Антиохийскому Иоанну X, патриарху Иерусалимскому Феофилу III, католикосу-патриарху всея Грузии Илии II, патриарху Сербскому Порфирию, патриарху Румынскому Даниилу, патриарху Болгарскому Неофиту, архиепископу Тиранскому и всей Албании Анастасию, митрополиту Варшавскому и всей Польши Савве, митрополиту Чешских земель и Словакии Ростиславу, митрополиту всей Америки и Канады Тихону.

«Христос Воскресе! Примите сердечные поздравления со светлым праздником Пасхи Господней. Днесь вся тварь веселится и радуется, яко Христос воскресе и ад пленися (канон Пасхи). Молюсь Начальнику Жизни (Деян. 3:15), дабы Он ниспослал Вам доброе здравие, бодрость духа и Свою всещедрую помощь, а Вашей боголюбивой пастве – мир и благоденствие», – написал патриарх Кирилл.

Ранее президент РФ Владимир Путин поздравил православных христиан и всех россиян, отмечающих Светлое Христово Воскресение. Путин вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным присутствовал на ночном пасхальном богослужении в храме Христа Спасителя. Службу совершил Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.



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