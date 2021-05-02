 

“Это моя территория”. В Москве накануне Пасхи священник избил посетителей храма за фотосъемку

02.05.2021, 17:26, Новости дня
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По словам мужчины, инцидент произошел в Страстную субботу, в последний день перед Пасхой в церкви Преподобного Симеона Столпника на Новом Арбате (Московская епархия, РПЦ).

“Я сделал фотографию иконостаса, там красивое освещение. Он (священник. – “ГОРДОН”) ко мне подошел, сказал: “Это моя территория” и ударил по телефону. На что я ответил, что думаю, это территория бога. У меня друг стоял, фотографировал, он его тоже ударил по телефону, а я в этот момент начал снимать видео. Он продолжал наносить удары, набрасываться, порвал мне одежду и стал выталкивать из храма”, – рассказал один из пострадавших.

Мужчина отметил, что священник начал бить их без предупреждения, что съемка запрещена, это была “какая-то немотивированная агрессия”.

Пострадавший подал заявление в полицию.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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