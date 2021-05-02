Благодатный огонь доставили в Михайловский Златоверхий собор Киева

Огонь принял наместник Михайловского Златоверхого монастыря Православной церкви Украины архиепископ Агапит.

Общественное в Twitter уточнило, что огонь в Украину привезли верующие рейсовым самолетом.

Благодатний вогонь доставили до Свято-Михайлівського Золотоверхого собору ПЦУ. Його привезли віряни рейсовим літаком з Єрусалиму pic.twitter.com/QeZnBeD1NB

— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ * (@suspilne_news) May 2, 2021

Заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря 1 мая сказал, что огонь привезут обычным авиарейсом.

“Нет ни одной действительно веской нужды тратить огромные средства на чартерные рейсы, особенно во время пандемии, чтобы на несколько часов раньше привезти Святой свет”, – отметил Зоря.

Контекст:1 мая в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. С утра в храме находились лишь священники различных христианских конфессий вместе с небольшой группой фотожурналистов и операторов. Однако к моменту схождения огня храм был заполнен людьми.

В прошлом году церемония схождения Благодатного огня проходила также с ограниченным количеством участников и без паломников из-за пандемии коронавируса.

Схождение Благодатного огня происходит на месте, где был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Огонь появляется в кувуклии в Великую субботу – самый строгий день Великого поста.

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