 

Благодатный огонь доставили в Михайловский Златоверхий собор Киева

02.05.2021, 13:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Огонь принял наместник Михайловского Златоверхого монастыря Православной церкви Украины архиепископ Агапит.

Общественное в Twitter уточнило, что огонь в Украину привезли верующие рейсовым самолетом.

Благодатний вогонь доставили до Свято-Михайлівського Золотоверхого собору ПЦУ. Його привезли віряни рейсовим літаком з Єрусалиму pic.twitter.com/QeZnBeD1NB

— СУСПІЛЬНЕ НОВИНИ * (@suspilne_news) May 2, 2021

Заместитель главы управления внешних церковных связей ПЦУ Евстратий Зоря 1 мая сказал, что огонь привезут обычным авиарейсом.

“Нет ни одной действительно веской нужды тратить огромные средства на чартерные рейсы, особенно во время пандемии, чтобы на несколько часов раньше привезти Святой свет”, – отметил Зоря.

Контекст:1 мая в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. С утра в храме находились лишь священники различных христианских конфессий вместе с небольшой группой фотожурналистов и операторов. Однако к моменту схождения огня храм был заполнен людьми.
В прошлом году церемония схождения Благодатного огня проходила также с ограниченным количеством участников и без паломников из-за пандемии коронавируса.
Схождение Благодатного огня происходит на месте, где был распят, погребен, а затем воскрес Иисус Христос. Огонь появляется в кувуклии в Великую субботу – самый строгий день Великого поста.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

18.07 / В Москве за сутки умерли 14 пациентов с коронавирусом

06.11 / Трамп обещал не сдаваться

22.07 / Нацбанк Украины недостаточно пополнял валютные резервы – глава Минэкономики

16.02 / В День святого Валентина в Украине поженились более 400 пар – Минюст

16.11 / Пашинян взял на себя ответственность за произошедшее в Карабахе

21.08 / S&S – нюх лучше, чем у собаки — американские учёные собираются бросить на поиски бомб саранчу

06.12 / Явка на выборах мэра в Кривом Роге на 16.00 составила 28% – “Опора”

10.11 / Эрдоган назвал правильным шагом соглашение по Карабаху

24.06 / Президент Кыргызстана Жээнбеков не принял участие в параде в Москве: два члена делегации заболели коронавирусом

29.11 / Смерть пациентов на ИВЛ. Степанов пообещал проверки оборудования во всех больницах Украины

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика