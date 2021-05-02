 

В Иране из-за пожара на химическом заводе объявили чрезвычайное положение

02.05.2021, 13:50, Новости дня
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На тушение пожара были направлены 100 спасателей. Пожарным удалось остановить распространение огня на резервуары для хранения спирта и другие легковоспламеняющиеся материалы.

В ходе ликвидации чрезвычайной ситуации пострадали двое пожарных, они доставлены в больницу.

Местные власти объявили в городе чрезвычайное положение, для борьбы с огнем мобилизованы все службы, включая военных Корпуса стражей исламской революции.

Очевидцы опубликовали в Twitter видео пожара. Хабиб Абдолхоссейн написал в соцсети, что пожар впыхнул в центре города Кум.

“Причина происшествия неизвестна. Пострадало двое пожарных”, – добавил он.

Massive fire breaks out at an alcohol producing factory near Qom, central #Iran. Cause of incident is not known. Two firefighters have been injured. pic.twitter.com/blzZvycObT

— Habib Abdolhossein (@HAbdolhossein) May 2, 2021

Судя по информации очевидцев, после пожара над городом образовались черные клубы дыма. Они видны на видео, опубликованном в Twitter Хоссейном Газанфари.

Huge fire in Shokuhieh Industrial Town in Qom, #Iran. At least two firefighters have been seriously injured. pic.twitter.com/8KLh8M6pD6

— Hossein Ghazanfari (@TehranDC) May 2, 2021

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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