 

Папа Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой

02.05.2021, 13:50, Новости дня
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“Посылаю свои наилучшие поздравления нашим братьям и сестрам православных Церквей и католических восточных и латинских Церквей, которые сегодня, согласно юлианскому календарю, отмечают праздник Пасхи. Пусть Воскресший Господь наполнит их светом и миром и утешит сообщества, проживающих в особо трудных ситуациях. Благодатной им Пасхи”, – пожелал Франциск.

Контекст:Как сообщила пресс-служба Министерства внутренних дел Украины, в ночь на 2 мая пасхальные богослужения прошли в более чем 13 тыс. церквях Украины. Нацполиция Украины прогнозировала, что пасхальные богослужения в этом году посетят более миллиона верующих.
Православная церковь Украины призывала людей из группы риска по COVID-19 не ходить на Пасху в храмы.
В Украине не вводили дополнительные ограничения на Пасху, но в Минздраве подчеркивали, что граждане должны соблюдать карантинные нормы, чтобы избежать роста количества новых случаев COVID-19.
Министр здравоохранения Максим Степанов попросил украинцев праздновать Пасху сдержанно, без объятий и поцелуев. “Желаю всем вкусной паски и правильно надетой маски”, – написал 2 мая в Facebook Степанов.
Президент Украины Владимир Зеленский в своем пасхальном поздравлении говорил об украинских медиках и военных. Глава государства пожелал украинцам хорошего отдыха, солнечной погоды и вкусной паски. “Пусть Пасха принесет нашей Украине большой мир”, – заявил Зеленский.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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