Папа Римский поздравил православных с Пасхой

Папа Римский Франциск поздравил всех православных с Пасхой, которую отмечают православные церкви и некоторые католические Восточные церкви 2 мая.

«Самые теплые поздравления моим дорогим братьям и сестрам православных церквей и некоторых католических Восточных церквей, которые отмечают сегодня Воскресение Христа по юлианскому календарю. Счастливой Пасхи!», – цитирует понтифика ТАСС. Помимо этого он выразил соболезнования по поводу событий в Израиле, в результате которого в давке на религиозной церемонии погибли 45 человек.

Ранее сообщалось, что число погибших в давке на горе Мерон на севере Израиля во время празднования религиозного праздника Лаг ба-Омер в ночь на пятницу достигло 45 человек.