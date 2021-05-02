Папа Римский поздравил православных с Пасхой

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02.05.2021, 13:34, Новости дня
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Папа Римский Франциск поздравил всех православных с Пасхой, которую отмечают православные церкви и некоторые католические Восточные церкви 2 мая.

«Самые теплые поздравления моим дорогим братьям и сестрам православных церквей и некоторых католических Восточных церквей, которые отмечают сегодня Воскресение Христа по юлианскому календарю. Счастливой Пасхи!», – цитирует понтифика ТАСС. Помимо этого он выразил соболезнования по поводу событий в Израиле, в результате которого в давке на религиозной церемонии погибли 45 человек.

Ранее сообщалось, что число погибших в давке на горе Мерон на севере Израиля во время празднования религиозного праздника Лаг ба-Омер в ночь на пятницу достигло 45 человек.



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