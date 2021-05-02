Бурятский фольклорный ансамбль выиграл грант на 2 млн рублей

Народный бурятский фольклорный ансамбль «Худайн гол» из поселка Усть-Ордынский стал лауреатом Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов в номинации «Традиции». Музыкальный коллектив получит грант национального проекта «Культура» в размере 2 млн рублей.

В фестивале приняли участие 263 коллектива из 84 регионов России. Ансамбль «Худайн гол» представил программу проведения свадебного обряда предбайкальских бурят. Жюри определило 20 лауреатов. Каждый из них получит грант национального проекта «Культура» в размере 2 млн рублей. Средства можно направить на развитие творческого коллектива: приобретение костюмов, аппаратуры, постановку новых концертных номеров. Также лауреаты фестиваля примут участие в заключительном гала-концерте, который состоится в декабре в Москве, сообщается на сайте министерства культуры и архивов Иркутской области.

«Коллективы Иркутской области второй год подряд становятся лауреатами этого масштабного Всероссийского фестиваля. В прошлом году мы поздравляли Народный театр «Содружество» Иркутского областного Дома народного творчества. Такие победы говорят о высоком профессиональном уровне наших творческих коллективов, их таланте и мастерстве», – приводятся слова губернатора Иркутской области Игоря Кобзева.

Народный бурятский фольклорный коллектив «Худайн гол» изучает, развивает и популяризирует национальную культуру бурятского этноса. Он был создан в 1986 году в Усть-Ордынском центре досуга. Основой репертуара коллектива является реконструкция старинных бурятских обрядов и танцев, национальные песни, поэтические сказания и благопожелания. Коллектив является лауреатом многих всероссийских и международных конкурсов. Руководитель ансамбля Нина Балдынова разработала программу по изучению бурятского языка и туристическую программу «Угай зам» (Путь предков), которая реализуется на площадке Усть-Ордынского этнокультурного парка «Золотая Орда», входящего в десятку Лучших этнопарков России.