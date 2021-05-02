 

В Берлине участники первомайской демонстрации забросали полицию камнями и бутылками

02.05.2021, 12:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

По информации немецких правоохранителей, 1 мая в Берлине в демонстации приняли участие около 8 тыс. человек. Во время шествия люди начали бросать в полицейских бутылки и камни.

“Вандалы выволокли на проезжую часть контейнеры с мусором и подожгли их. Силовики применили против хулиганов перцовый газ и провели более сотни задержаний”, – отметило издание.

После столкновений с полицией 240 человек были задержаны, 30 силовиков получили травмы, сообщил немецкий телеканал RBB 24.

В Берлине во время первомайской акции дежурило 5600 полицейских из нескольких федеральных земель. Полиции пришлось применить водометы для тушения пожаров.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

06.01 / N-TV – британским туристам запрещают въезд в ЕС после брексита

10.04 / Названо число госпитализированных после ДТП в Турции россиян

25.02 / Томиленко: Оказывается, в Украине можно за полную неделю расследовать преступление против журналистов и наказать нападающего

31.12 / В киевском метро установили первое табло, показывающее отсчет времени до прибытия поезда

14.12 / Бывшая подчиненная обвинила губернатора Нью-Йорка в домогательствах

17.07 / Языковой омбудсмен о языковом законопроекте Бужанского: Просто бесперспективный документ

20.02 / Полиция расследует два производства о поддельных справках с результатами теста на коронавирус – Геращенко

03.05 / Euronews – православные христиане всего мира отмечают Пасху

04.10 / Пашинян: Если возникнет необходимость, РФ защитит Армению

12.03 / Вакцина Covishield действительна до июня, при нынешних темпах вакцинации использовать ее Украина не успеет – СМИ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика