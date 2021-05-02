В Берлине участники первомайской демонстрации забросали полицию камнями и бутылками

По информации немецких правоохранителей, 1 мая в Берлине в демонстации приняли участие около 8 тыс. человек. Во время шествия люди начали бросать в полицейских бутылки и камни.

“Вандалы выволокли на проезжую часть контейнеры с мусором и подожгли их. Силовики применили против хулиганов перцовый газ и провели более сотни задержаний”, – отметило издание.

После столкновений с полицией 240 человек были задержаны, 30 силовиков получили травмы, сообщил немецкий телеканал RBB 24.

В Берлине во время первомайской акции дежурило 5600 полицейских из нескольких федеральных земель. Полиции пришлось применить водометы для тушения пожаров.

—