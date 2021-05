Умерла обладательница “Оскара” Олимпия Дукакис

“Олимпия Дукакис приносила на сцену и экран тепло, юмор и остроумие на протяжении почти 60 лет, включая звездную серию незабываемых ролей в “Стальных магнолиях”, “Сказках города” и “Власти луны”, за которую получила премию “Оскар” в номинации за лучшую женскую роль второго плана. Ее будет не хватать”, – отметили в сообщении.

Olympia Dukakis brought warmth, humor and wit to the stage and screen for almost 60 years, including a stellar run of unforgettable roles in “Steel Magnolias” “Tales of the City” and “Moonstruck,” for which she won a Best Supporting Actress Oscar. She will be missed. pic.twitter.com/TLuNTx32PI

— The Academy (@TheAcademy) May 1, 2021

О смерти актрисы 1 мая в Facebook написал ее брат Аполло Дукакис.

“Сегодня утром в Нью-Йорке скончалась моя любимая сестра Олимпия Дукакис”, – отмечено в посте.

По информации брата, у актрисы в последние месяцы были проблемы со здоровьем.

https://www.facebook.com/apollo.dukakis/posts/2174035896072022

Контекст:Дукакис родилась 20 июня 1931 года. Она получила “Оскар” и “Золотой глобус” за роль в фильме “Власть луны”, премьера которого состоялась в 1987 году.

