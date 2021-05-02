Диетолог назвала неожиданную причину набора лишнего веса

Употребление неограниченного количества ягод может стать причиной лишнего веса, сообщила врач-диетолог Ольга Шмелева.

«Если есть риск набора веса, нужно строго регламентировать количество, поскольку набрать с ними можно, так как у них хорошая калорийность», – сказала Шмелева в беседе с телеканалом «Звезда».

При этом она подчеркнула, что ягоды – источник витаминов и минералов, поэтому при отсутствии лишнего веса их можно спокойно есть без ограничений.

Специалист также напомнила, что при неправильном питании и малой физической активности к лишнему весу могут привести любые продукты, поэтому «во всем нужно знать меру».

Как подчеркнула врач, можно есть продукты, с которыми невозможно набрать лишний вес, употребляя их в любом количестве. К ним относятся зелень, огурцы и помидоры.

Ранее доктор медицинских наук, врач-диетолог Михаил Гинзбург заявил, что люди, которые хотят, но не могут похудеть, часто жалуются на «медленный метаболизм», однако в таких случаях обмен веществ работает иначе. Он пояснил, что «надо говорить не столько о «быстром» или «медленном» метаболизме, хотя это уместные термины, сколько о высоком или низком расходе энергии».