Актриса из «Игры престолов» обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании

Британская актриса Эсме Бьянко, которая исполнила роль проститутки Рос в сериале «Игра престолов», обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в изнасиловании и в действиях сексуального характера, свидетельствуют судебные документы.

В иске, поданном в окружной суд Калифорнии, утверждается, что Мэнсон не раз использовал «наркотики, силу и угрозы силой», чтобы «принудить» ее «совершить половой акт», а «примерно в мае 2011 года» он «изнасиловал Бьянко».

Как следует из обвинений, Мэнсон «совершал действия сексуального характера», пока Бьянко была без сознания или не могла дать согласия. В частности, речь идет о шлепках, укусах, порезах, «хлестании», передает РИА «Новости» со ссылкой на Rolling Stone.

Утверждается, что Мэнсон не только нарушил законы штата Калифорния в отношении сексуального насилия, но и законодательство о торговле людьми, когда он и его менеджер Тони Чиуллу доставили актрису из Лондона в Лос-Анджелес по надуманному предлогу – ей обещали съемки в музыкальном клипе и фильме, которые так и не вышли.

Также Бьянко пожаловалась на «неоплачиваемую работу», включая приготовление еды и уборку в его квартире. Как утверждает актриса, Мэнсон «намекал», что, раз привез ее в США и предоставил жилье, она «обязана ему работой и сексуальной близостью». Бьянко надеется, что ее иск «не позволит» Мэнсону «ломать жизни других людей».

Это уже не первые обвинения в адрес музыканта. Напомним, в феврале 2018 года известная по сериалу «Доктор Хаус» американская актриса Шарлин Йи обвинила Мэнсона в сексуальных домогательствах «к каждой женщине» на съемочной площадке. Прокуратура Лос-Анджелеса отклонила дело.

В 2021 году американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу «Мир Дикого запада», обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами «ужасно издевался» над ней, и она «устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа». Как сообщило издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины обвининили Мэнсона в том числе в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания.