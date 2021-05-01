 

Актриса из «Игры престолов» обвинила Мэрилина Мэнсона в изнасиловании

01.05.2021, 2:24, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Британская актриса Эсме Бьянко, которая исполнила роль проститутки Рос в сериале «Игра престолов», обвинила музыканта Мэрилина Мэнсона в изнасиловании и в действиях сексуального характера, свидетельствуют судебные документы.

В иске, поданном в окружной суд Калифорнии, утверждается, что Мэнсон не раз использовал «наркотики, силу и угрозы силой», чтобы «принудить» ее «совершить половой акт», а «примерно в мае 2011 года» он «изнасиловал Бьянко». 

Как следует из обвинений, Мэнсон «совершал действия сексуального характера», пока Бьянко была без сознания или не могла дать согласия. В частности, речь идет о шлепках, укусах, порезах, «хлестании», передает РИА «Новости» со ссылкой на Rolling Stone.

Утверждается, что Мэнсон не только нарушил законы штата Калифорния в отношении сексуального насилия, но и законодательство о торговле людьми, когда он и его менеджер Тони Чиуллу доставили актрису из Лондона в Лос-Анджелес по надуманному предлогу – ей обещали съемки в музыкальном клипе и фильме, которые так и не вышли.

Также Бьянко пожаловалась на «неоплачиваемую работу», включая приготовление еды и уборку в его квартире. Как утверждает актриса, Мэнсон «намекал», что, раз привез ее в США и предоставил жилье, она «обязана ему работой и сексуальной близостью». Бьянко надеется, что ее иск «не позволит» Мэнсону «ломать жизни других людей».

Это уже не первые обвинения в адрес музыканта. Напомним, в феврале 2018 года известная по сериалу «Доктор Хаус» американская актриса Шарлин Йи обвинила Мэнсона в сексуальных домогательствах «к каждой женщине» на съемочной площадке. Прокуратура Лос-Анджелеса отклонила дело.

В 2021 году американская актриса Эван Рэйчел Вуд, известная по сериалу «Мир Дикого запада», обвинила Мэнсона в насилии, заявив, что тот годами «ужасно издевался» над ней, и она «устала жить в страхе возмездия, клеветы и шантажа». Как сообщило издание Vanity Fair, в знак солидарности еще как минимум четыре женщины обвининили Мэнсона в том числе в сексуальном и психологическом насилии, а также в различных формах принуждения и запугивания.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Новости без цензуры

19.10 / В РФ разрешили ввод в гражданский оборот двух вакцин от коронавируса

24.07 / Мнения: Почему за лесными пожарами стоит математика

30.08 / Трамп сократил отставание от Байдена по популярности

17.10 / Полиция задержала членов семьи убийцы учителя в Париже

25.09 / Пашаев сказал, что Ефремов единственный не просил «отмазать» от тюрьмы

29.09 / Экс-адвокат Ефремова Пашаев опроверг конфликт с артистом

17.07 / По рабочей версии, карантин будет продлен на месяц – Степанов

04.02 / Путин ввел штрафы за пропаганду и рекламу веселящего газа

26.02 / Баканов о фигурантах новых санкций: Вместо того, чтобы защищать свою страну, они оказались на стороне агрессора

19.12 / В РФ провели исследования комбинированной вакцины от COVID и кори

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика