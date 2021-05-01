 

В аварии с автобусом в Хабаровском крае погибли двое

01.05.2021, 1:30, Новости дня
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В Хабаровском крае опрокинулся автобус, два человека погибли, сообщил источник в экстренных службах региона.

В результате дорожно-транспортного происшествия пострадали около десяти человек, двое погибли, сообщил собеседник ТАСС.

Между тем краевое ГУ МЧС сообщило на своем сайте, что авария произошла в 140 километрах от населенного пункта Лидога, в Нанайском муниципальном районе. ДТП случилось на дороге Лидога – Ванино.

На момент происшествия в автобусе были 32 пассажира и два водителя, по предварительным данным ведомства, есть пострадавшие. Очевидцы сообщили, что около 15 человек на попутном транспорте прибыли в ближайшее кафе.

Для транспортировки людей из города Советская Гавань выехал автобус.

Ранее в пятницу на Ставрополье произошло ДТП с пятью погибшими. Изначально сообщалось, что в аварии погибли шестеро детей, а 12 человек, среди которых восемь несовершеннолетних, с травмами доставили в медучреждение. Позже в МВД уточнили, что погибли пять человек.



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