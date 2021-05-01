 

Приезжающим в Россию из Абхазии и Южной Осетии разрешили не сдавать тест на COVID

01.05.2021, 1:30, Новости дня
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Туристы из Абхазии и Южной Осетии могут не сдавать тест на коронавирус при пересечении границы с Россией, сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова телеканалу «Россия 24».

«Пересечение этой границы не влечет за собой никаких обязательных тестирований. Температуру меряют обязательно на границе, это неизбежно, но если человек два-три раза в день пересекает границу, это не значит, что каждый раз он должен быть протестирован, вовсе нет», – передает слова Поповой ТАСС.

Ранее Ассоциация туроператоров РФ попросила вице-премьера Татьяну Голикову освободить возвращающихся в Россию туристов от сдачи ПЦР-теста, если они сделали прививку, а также отменить обязанность сдачи двух анализов для тех, кто вакцинацию не прошел.



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