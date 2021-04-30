Наблюдательный совет «Нафтогаза» подал в отставку

После решения Киева уволить главу «Нафтогаза Украины» Андрея Коболева члены наблюдательного совета компании подали в отставку, информирует пресс-служба «Нафтогаза».

Как сообщается на сайте компании, все члены, присутствовавшие на внеочередном заседании «подают компании письменные уведомления о досрочном прекращении своих полномочий». Решение вступит в силу 14 мая. На заседании члены наблюдательного совета «провели встречу с новым руководителем и членами правления», при этом «последние выразили свою озабоченность относительно возможности выполнять свои полномочия в дальнейшем».

Напомним, украинский кабмин снял Коболева, занимавшего пост исполнительного директора «Нафтогаза» с 2014 года, с должности, сославшись на убыток компании в 19 млрд гривен (684 млн долларов) за 2020 год. С 29 апреля компанию возглавил Юрий Витренко.