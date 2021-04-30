 

Путин подписал закон о штрафах за отсутствие указаний на статус СМИ-иноагента

30.04.2021, 22:28, Новости дня
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За распространение в средствах массовой информации материалов СМИ-иноагента без указания на этот статус вводится штраф до 50 тыс. рублей, говорится в подписанном президентом РФ Владимиром Путиным законе.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Соответствующие изменения вносятся в Кодекс об административных правонарушениях. Гражданам, нарушившим закон, грозит штраф в 2–2,5 тыс. рублей, если речь идет о должностных лицах – 4–5 тыс. рублей, юрлицам –40–50 тысяч.

Штраф назначается, если в печатных СМИ и в материалах СМИ в интернете без указания на статус публикуются материалы иностранного СМИ, признанного иноагентом или российского юрлица, включенного в реестр иностранных СМИ-иноагентов, передает РИА «Новости».

Кроме того, закон вводит дополнительные условия для обеспечения прав представителей СМИ на массовых мероприятиях – у журналиста должен быть ясно видимый отличительный признак представителя СМИ, его устанавливает МВД по согласованию с Роскомнадзором и Союзом журналистов России. Если знак используется человеком, который не имеет на это права, нарушителю грозит штраф в 20–30 тыс. рублей или обязательные работы на срок до 50 часов. 

В феврале 2020 года в РФ вступили в силу поправки к закону об иностранных агентах, вводящие статус иностранного агента для физических лиц и требующие от СМИ, уже объявленных иноагентами, зарегистрировать российское юридическое лицо.

По закону «О средствах массовой информации» (ст. 25.1), материалы зарубежных СМИ, выполняющих функции иностранного агента, должны распространяться на территории РФ с соответствующей маркировкой. Данная норма призвана информировать российского читателя о том, что распространяемые этими СМИ материалы преследуют интересы других государств.



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