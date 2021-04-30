 

«День тишины» при многодневном голосовании отменен

30.04.2021, 22:28, Новости дня
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Глава российского государства Владимир Путин подписал закон об отмене «дня тишины» для предвыборной агитации в случае проведения многодневного голосования.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

В законе также уточняется, что суд не может отменить решение избиркома о регистрации кандидата или списка кандидатов из-за недостаточных сведений в документах, нарушений при их оформлении, отсутствия «копий каких-либо документов», если избирком не сообщил об этих нарушениях кандидату заранее, передает РИА «Новости».

Напомним, согласно закону, если ЦИК примет решение о голосовании в течение нескольких дней, проведение предвыборной агитации необходимо будет завершить в полночь по местному времени первого дня голосования. Кроме того, в законе говорится, что решение, которое примет комиссия по жалобе об отказе в регистрации кандидата, может быть обжаловано только в суде.



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