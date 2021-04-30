Найти воду под Азовским морем сродни поиску ее на Марсе – НАН Украины

“Найти воду под Азовским морем, не знаю, наверное, не легче, чем найти воду где-нибудь на Марсе”, – сказал Гаврилюк.

По его словам, это фантазия, созданная для жителей Крыма, “чтобы показать, что есть какой-то выход из ситуации”.

Ученый отметил, что пресная вода, которую можно найти под Азовским морем, имеет высокую минерализацию в районе 14–18 г на 1 литр.

Оккупационные власти Крыма собрались искать запасы пресной воды на дне Азовского моря. Такие планы озвучил так называемый глава Крыма Сергей Аксенов 26 апреля. Запасы пресной воды под дном Азовского моря Аксенов оценил как “большие”. По его словам, результаты исследований ее качества узнают в июне.

До этого о запасах пресной воды на дне Азовского моря уже упоминал назначенный Россией “вице-премьер” Крыма Марат Хуснуллин. Он говорил о “технической готовности запускать Бештерек-Зуйский водовод”, который должен обеспечить пресной водой жителей Симферополя. В апреле “власти” полуострова планировали открыть около пяти дополнительных скважин.

Пресную воду в Азовском море для жителей оккупированного Россией Крыма никто добывать не будет, эти высказывания являются пропагандой. Об этом 28 апреля заявил экс-представитель президента Украины в Крыму Борис Бабин.

Контекст:Украина обеспечивала через Северо-Крымский канал до 85% потребностей Крыма в пресной воде. После оккупации Крыма РФ весной 2014 года Киев прекратил подачу воды на полуостров. В апреле 2017 года крымские власти заверяли, что им удалось полностью преодолеть эту проблему, но, как сообщали эксперты изданию “Крым.Реалии”, эта информация не соответствует действительности. По данным СМИ, в Крыму пока не нашли альтернативы поставкам днепровской воды, кроме масштабного выкачивания подземных вод.

В июне 2019 года экс-постпред президента Украины в АРК Борис Бабин заявлял, что оккупанты предлагали взятки за восстановление водоснабжения в Крым.

В сентябре начальник управления Северо-Крымского канала Сергей Шевченко говорил, что подавать воду с материковой Украины в Крым технически невозможно.

Председатель бюджетного комитета Верховной Рады, нардеп от “Слуги народа” Юрий Аристов сообщал журналистам программы “Схемы” (“Радіо Свобода”), вышедшей в эфир 30 января 2020 года, что украинские власти рассматривали идею продавать воду в Крым. Представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич в ответ заявил, что Украина не намерена возобновлять подачу воды в Крым до деоккупации полуострова.

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сказал, что поставки пресной воды с материковой части Украины в оккупированный Крым возможны только в случае гуманитарной катастрофы на полуострове.

В конце 2020 года Аксенов заявил, что опреснение воды станет возможным минимум через несколько лет, но позднее признал, что “другого пути нет”.

10 марта 2021 года глава подконтрольного Кремлю парламента Крыма Владимир Константинов заявлял, что “власти” Крыма готовятся подать в отношении Украины иск за “водную блокаду” после перекрытия Северо-Крымского канала. По словам Константинова, среди ответчиков будут глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров и экс-вице-премьер Автономной Республики Крым Андрей Сенченко.

Так называемые власти аннексированного Крыма предварительно оценивают ущерб от “водной блокады” полуострова в $19,4 млрд.

В начале апреля оккупационные “власти” полуострова заявили, что запасов воды в водохранилищах Симферополя хватит на четыре месяца.

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