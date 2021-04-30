Украинская вакцина от коронавируса готова к переходу от разработки к производству – эпидемиолог Фаворов

“Многое сделано, но переход главный – от разработки к производству. Мы все готовы к этому, но чтобы сделать это, надо поставить поточную линию производства. Для того, чтобы ее поставить, нужны миллионы долларов. И кто примет это решение, я не знаю”, – сказал ученый.

На вопрос нардепа от ОПЗЖ Нестора Шуфрича, сколько нужно денег на то, чтобы в год производить 80 млн доз вакцины, Фаворов сказал: “Порядка $15 млн”.

Две научные разработки украинских ученых могут стать вакцинами от коронавирусной инфекции COVID-19. Об этом 26 апреля заявил министр здравоохранения Максим Степанов. По его словам, для продолжения исследований в Украине необходимо открыть специальную лабораторию.

Контекст:20 октября 2020 года президенту Украины Владимиру Зеленскому представили результаты доклинических испытаний “оригинального украинского кандидата в вакцины” от коронавирусной инфекции COVID-19. В Офисе президента заявляли, что “кандидат оригинальной украинской вакцины создается на основе уникального подхода”.

Фаворов, который является одним из разработчиков вакцины, заявлял в октябре, что она может быть создана через 9–12 месяцев. Степанов говорил, что стоимость разработки вакцины может обойтись в 100–150 млн грн.

В Украине зарегистрированы вакцины от коронавируса Oxford/AstraZeneca (Covishield и AstraZeneca-SKBio), Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и Sinovac Biotech (CoronaVac).

С 24 февраля украинцев вакцинируют вакциной Covishield от Oxford/AstraZeneca (в первой партии было 500 тыс. доз). 13 апреля началась вакцинация прибывшей в марте вакциной CoronaVac (215 тыс. доз). 18 апреля в стране приступили к прививкам вакциной Pfizer/BioNTech (117 тыс. доз).

Всего с начала кампании вакцинации в Украине сделали 528 тыс. прививок от коронавируса (около 1 тыс. – за последние сутки). По данным системы мониторинга вакцинации СНБО, 25 апреля введено 522 дозы вакцины Pfizer/BioNTech, всего – 24 тыс.

Согласно календарному плану на 2021 год, первыми бесплатные прививки получают медики, работающие с больными COVID-19, и военнослужащие из состава операции Объединенных сил. До ноября хотят привить остальных медиков, работников сфер госбезопасности и образования, а также людей старше 60 лет. В течение 2021–2022 годов 50% населения Украины (20 млн) планируют охватить вакцинацией.

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