Резолюция Европарламента о России – самая серьезная за семь лет – депутат от Латвии

“Россия занимается террористическими действиями не только на границе с Украиной, она перебросила эти действия и на сторону Евросоюза. Это просто шок. Многие этому не верили. Эта резолюция, насколько я могу вспомнить по своему опыту в парламенте за шесть-семь лет, – это самая серьезная резолюция, которую мы принимаем по поводу России”, – сказал Ауштрявичюс.

Решение Европарламента является политической декларацией, отметил депутат.

“По-моему, это очень четкий звонок в Кремль. Прямо на стол господина [президента России Владимира] Путина. Так как там сказано, что ответственен за это, и если будут продолжаться действия, которые вызывают озабоченность Европарламента, европейцев и всего свободного мира, будут приниматься действия”, – сказал Ауштрявичюс.

Он добавил, что скорых мер не стоит ожидать, но резолюция создает общую атмосферу понимания действий РФ.

Контекст:29 апреля Европейский парламент принял резолюцию об обострении отношений России с Украиной и Чехией и отравлении российского оппозиционера Алексея Навального. Ее поддержали 569 евродепутатов.

В Европарламенте заявили, что по-прежнему обеспокоены концентрацией российских войск у границы с Украиной, и призвали отвести их. “Если такое наращивание военного потенциала в будущем будет трансформировано во вторжение РФ в Украину, ЕС должен ясно дать понять, что цена за такое нарушение международного права будет суровой; в таких обстоятельствах импорт нефти и газа из России в ЕС должен быть немедленно прекращен, Россия должна быть исключена из платежной системы SWIFT, а все активы в ЕС олигархов, близких к российским властям, и их семей в ЕС должны быть заморожены и их визы аннулированы”, – отмечается в резолюции.

Сразу после аннексии Крыма в 2014 году Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства. По данным ООН, за время конфликта погибло около 13 тыс. человек.

В начале 2021 года ситуация на Донбассе обострилась. Штаб операции Объединенных сил неоднократно сообщал, что противник ведет снайперский огонь. 1 апреля в Офисе президента Украины сообщили, что с начала 2021 года российско-оккупационные войска на Донбассе нарушили режим прекращения огня более 570 раз. С начала 2021 года погибло более 30 украинских военных.

Система SWIFT позволяет банкам и компаниям обмениваться финансовыми сообщениями по всему миру. Для расчетов внутри России существуют другие способы работы, однако международные транзакции без SWIFT невозможны. В марте 2021 года спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что ситуация в мировой политике “обязывает Россию принимать во внимание все возможные угрозы со стороны Запада”, поэтому российские власти не исключают вариант отключения России от SWIFT. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров говорил, что в России есть база для создания аналога системы SWIFT.

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