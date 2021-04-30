Антоненко вышел из-под стражи, Мендель уходит с поста пресс-секретаря президента. Главное за день

Андрея Антоненко отпустили под домашний арест

Фигуранту дела об убийстве журналиста Павла Шеремета Андрею Антоненко суд изменил меру пресечения – с содержания под стражей на круглосуточный домашний арест. Под стражей Антоненко был с декабря 2019 года.

Мендель уходит с должности пресс-секретаря президента

Ряд украинских СМИ сообщили, что Юлия Мендель написала заявление об уходе с поста пресс-секретаря президента Украины. По данным медиа, она пишет заявление уже третий раз (два прошлых раза его не подписали).

Советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк подтвердил, что Мендель уйдет с должности, но останется в ОП – она будет советником президента по международным коммуникациям.

В Украину приехала новая партия вакцин

500 тыс. доз вакцины против коронавируса CoronaVac китайской компании Sinovac Biotech прибыли в Украину. Это уже вторая партия китайской вакцины, которую получила Украина. Всего подписан контракт на 1,9 млн доз вакцины CoronaVac.

Из Украины отозвали постоянного советника МВФ по финансовым вопросам

Старший экономист европейского департамента Международного валютного фонда (МВФ) Вим Фонтейне, который более пяти лет проработал в Украине, был отозван из страны. Издание НВ, ссылаясь на источники, сообщило, что одной из возможных причин такого решение является увольнение главы правления НАК “Нафтогаз України” Андрея Коболева.

Две области Украины выходят из “красной” зоны

С 1 мая Киевская и Николаевская области перейдут из “красной” в “желтую” эпидемическую зону. В связи с этим главный санврач Украины Виктор Ляшко говорил, что ситуация с коронавирусом в стране стабилизировалась.

Конфликт Кыргызстана и Таджикистана

На границе Кыргызстана и Таджикистана продолжаются столкновения, начавшиеся еще 28 апреля. В частности, в Лейлекском районе около часа длилась перестрелка.

В министерстве здравоохранения и социального развития Кыргызстана отметили, что за два дня конфликта погиб 31 человек, пострадало 154 человека.

В Донецкой области впервые с начала войны открыли иностранное дипведомство

Латвия 30 апреля открыла свое почетное консульство в Славянске Донецкой области. Это первое дипломатическое учреждение, открытое в Донецкой области после российской оккупации части региона.

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